大行觀點：亞洲金融市場機遇處處

中國股市這波反彈看起來與以往不同，現時對該市場的觀點轉為看好。在新催化劑和估值持續提升的支持下，將MSCI中國指數今年底的目標進一步上調至69點，意味着較當前有高個位數的上升空間。

中國股市望雙位數增 而在盈利增長較預期更早上調的上行情景下，估值料將上調至略高於長期平均水平，支持MSCI中國指數有低兩位數的漲幅，目標為72點。

內地房地產銷售應會在未來兩季逐漸回穩，樓價到明年也將走穩，屆時房地產投資對經濟的拖累將減輕。如果5.8萬億元人民幣的超額儲蓄能夠更快釋放，也有助於提振消費者信心並推動消費觸底反彈，而在上行情景中，今年社會消費品零售總額將增長7%。

自3月底以來，估值深度折讓的內房股反彈32%，可能令投資者有高追的衝動。不過，該行業的周期性和結構性前景充滿不確定性，因此仍需保持謹慎。一旦指標開始出現明確改善迹象，房地產下游（如家電、中介機構）和間接受益者（如保險）將有更好的機會。

鑑於全球保護主義抬頭及其他中期因素，供應鏈重塑將會加快腳步。在未來3至5年，將有利於新興亞洲地區（中國除外）。亞洲多個行業顯著受益於供應鏈區域化。首先，由於地緣政治緊張局勢和終端生產轉向特定區域，半導體行業正逐漸從全球化分工轉向局部區域化。在此背景下，南韓和台灣的晶片製造商已提高在先進半導體製造領域的市佔率，並在本土建立強大的產業集群。

亞洲物流地產也有望迎來中長期利好。亞洲電商滲透率快速提升，加上製造商和零售商希望向終端客戶靠攏，都推動對物流地產的需求。

從策略角度而言，投資者不妨對固定收益進行多元化配置，以充分把握該資產類別不同品種的回報潛力。在戰術層面，亞洲提供了獨特的增強收益機會，同時可有效管理利率、信用和集中度風險。

銀行浮息票據啱對沖 由於亞洲金融行業基本面穩固，且2023年財報顯示信用指標總體穩健，宜沿着資本結構下沉來提高收益率，並看好銀行第二類資本（T2）債。此外，在高利率維持更長時間的情景下，持有部分銀行浮息票據能起到良好的對沖作用。

近幾個月來有更多迹象顯示日本正在經歷轉變，證明了本輪周期確實與以往不同。儘管某些領域的進展較為緩慢，但日企推進公司治理改革，支持看好日股的觀點。

可以預期，日本央行將在下月再次加息，並且將調整政府債券購買計劃。儘管經濟增長平平，但鑑於日圓貶值對進口價格的影響已經浮現，日本央行可能會提前採取下一步行動。該行可能會逐步實施量化緊縮（QT），因此日本政府債券收益率的上漲步伐也會較為緩和。現時預測到今年底，10年期日本政府債券收益率將突破1.1厘，但上行空間仍將有限。

瑞銀財富管理投資總監辦公室