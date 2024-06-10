規劃養老有數得計 善用投委會計算機

勞勞碌碌大半生，退休是人生大事。如何規劃退休生活，管理和保護老本，並投資增值，妥善籌劃身後事及遺產傳承，都有學問。投資者及理財教育委員（IFEC）的「退休策劃」內容豐富，亦可主動到訪其網頁設有的退休計劃計數機，評估一下自身退休的理財需要。

該會的「錢爺爺」專欄文章講述退休計劃的7件事，分別是：

研究退休大計 想過怎樣的退休生活？住哪兒？有沒有想實現的事情？這些都是要仔細研究的問題。謹記，想得具體一點，實在一點，有助實現退休大計。

計清楚本錢 做退休預算，切勿靠估，要落手計算各開支項目，務求做到詳細無遺。計算時，不要遺漏通脹和長壽這兩個主要的財務風險。

傾談退休看法 雖說退休計劃是一件很個人的事，但你的決定亦會影響你的家人。籌劃時，你應和家人好好溝通，了解彼此的想法，切勿假定其他人清楚和認同自己的想法。

行動最實際 時間不等人，訂好計劃後，就要付諸行動。要實行一個計劃，執行力比想像力重要。

及早儲定積蓄 儲錢沒有捷徑，完全靠持之以恒。謹記先儲蓄，後消費，以及投資前，先要儲起一筆應急錢。

投保獲取保障 保險在退休計劃的角色舉足輕重，其中人壽和醫療保險是不可或缺的部分，適當的保險可將風險轉嫁，減低財務影響。

定期檢查計劃 個人情況的轉變，以及一些經濟及金融事件的出現，都是需要檢查退休計劃的理由。

總括而言，計劃退休，大概需要做齊「想、計、談、行、儲、保、檢」七步，才算理想，且得注意，退休並非完全是錢的問題，而儲錢也只是退休計劃的一部分而已。