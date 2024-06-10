做齊理財四部曲 老來無有怕

買年金是其中一個長者理財的選擇，但其實在作出投放決定前，最實際的做法是先為自身的財富和未來的需要計計數，才作規劃，可參考以下四部曲。

1 詳列財富債務 預算開支 首先，列舉自身財富及債務，並為未來的生活作初步預算，掌握退休生活的財務需要，才有理財的目標。例如，須備留多少現金、強積金或退休金收入多少、所投資的股票、基金、保險計劃、物業的現金回報和保障，自住物業管理費、供款與保費（如有）等各項固定開支，以及目標的退休生活（如每年預算的旅遊支出）等，詳細列舉一份清單，是退休理財前必要做的重要步驟。

2 按自身情況風險訂策略 其次，朝着退休目標，制訂理財策略。50、60與70歲、身體狀況好壞、有子女在學或父母在堂的理財需要都可以好不同，得因應自身情況作好合適風險的財富分布安排，大原則謹記回報與風險成正比，任何理財決定都應該從詳計議，審慎行事。

3 了解金融產品 投資保本 此外，有了目標與策略，下一步當然就是實戰，如年金、定期存款利率、投資基金、股票、政府與企業債券、物業、保險產品，都可以是投資保本的選擇，但得充分了解各產品的特性與風險，才作決定。

4 預備平安紙 分配財產 最後，就是百年之事。例如一旦長者患病，如失智、須大量金錢醫治的癌症，甚或身故，財務分配將如何安排。長者可以因應個人的願望與需要，訂下遺囑（平安紙）及持久授權書（enduring power of attorney，EPA），為財產去向作好處理指示。所謂「持久授權書」，意指長者（授權人）在精神上有能力行事時，按自己的意願指定一位或多位人士（如子女、親戚、朋友等）為受權人，以便他日自己喪失精神能力時，受權人可代為處理指定財政事務。得注意授權人、受權人以至授權書內容皆須符合一定條件規格及程序，並須在一名醫生及一名律師的見證下簽署授權書，得委託專業人士跟進，並須按一定的步驟，及支付專業服務費用。

至於遺囑，顧名思義就是身故後個人資產如何分配處理遺下具法律效力的囑咐。若身故長者沒有訂立遺囑，其遺產將會按法例規定的份額，分配給其在世親屬，若長者有特別的分配要求，就得以訂立遺囑的方式來按自身意願作好分配安排。雖然長者可以自製遺囑，即自行以書面記錄遺囑內容，並在兩位見證人面前簽署及寫上日期，連同兩位見證人同時在長者面前簽署遺囑及寫上日期而訂立，惟若想排除爭拗，花錢徵詢專業意見以完善內容及執行細節，以保障執行無誤，是較穩妥的方法。