字節跳動擬大馬建AI中心涉166億

為應付新經濟發展、緩解人口老化與少子化下勞動力不足等一系列問題，全球人工智能（AI）投資火熱，各國都競相爭取科企落戶，以加快相關發展。對於有指TikTok母企字節跳動（ByteDance）計劃投入21億美元，在馬來西亞投資AI，馬來西亞官員證實，字節跳動計劃投資約100億馬來西亞元（約166億港元）在當地建立一個AI中心。

作為交易的一部分，據報字節跳動還將通過額外投資15億馬來西亞元（約25億港元），以擴大其在馬來西亞柔佛州的數據中心設施。馬來西亞當局稱，字節跳動這項額外投資，無疑將有助該國實現2025年前數碼經濟增長至國內生產總值（GDP）的22.6%之目標。

傳鑽漏洞用英偉達晶片 另一方面，關於美國針對供華的AI晶片制裁，消息指字節跳動似乎找到相關禁令上的漏洞，就是在美國租用的服務器內有甲骨文（Oracle）所提供的英偉達（Nvidia）H100晶片來規避出口禁令，以訓練其AI模型。不過，一旦證實相關做法，不排除美國好快又出手截擊封殺。

其他企業消息方面，AI人形機械人初創公司Figure今年2月表示，在新一輪融資中籌集6.75億美元，投資者包括英偉達、微軟和亞馬遜，當時Figure估值為26億美元，而Figure承諾使用微軟旗下Azure雲端服務，作為獲得融資的一部分條件。惟其後Figure在宣布該筆交易的新聞稿中並未提及亞馬遜，而亞馬遜旗下產業創新基金的網站上亦沒有將Figure列為投資組合公司。外媒引述消息指，原來亞馬遜於最後一刻退出該筆融資交易，沒有如最初承諾投資5,000萬美元。