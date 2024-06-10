專才內地生撲入 帶動港私宅租賃活躍

為應付經濟發展，各地都積極招攬人才，香港亦不例外，推出優才計劃、高才通計劃及專才計劃，吸引不同專才來港發展，加上又到了每年赴港升學的內地學生尋覓香港租盤的旺季，帶動香港住宅租賃市場景氣。

私宅租金勢保持升溫 地產代理數據顯示，上月10大屋苑住宅租務個案按月大升17.5%，創8個月新高，租金升勢未變。業內人士估計，差估署的私人住宅租金指數，繼4月連升兩個月兼創逾4年新高後，5月好大機會保持升勢。

港滬加強人才交流 各大地產發展商亦瞄準人才市場，加強拓展住宅租賃市場，以迎合人才在港發展的住屋需求，刻意將項目打造成「人才公寓」，為專才提供優質住宿配套，並針對赴港人才提供各項禮遇，如免租期、消費現金券優惠等。

另方面，香港人才服務辦公室與上海市人才工作局近日在本港簽署合作備忘錄，深化人才交流和合作，共同推進滬港人才高地建設。港府官員指，兩地今年4月在港舉行的滬港合作會議第六次會議就人才合作達成共識，同意建立全面合作夥伴關係和定期會商交流機制，推動人才培養聯動和人才服務協作。

上月起，內地將持有商務簽注赴港人士，在港逗留期限由7天延長至14天，並擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海，連同這次簽署的合作備忘錄，進一步加深滬港人才交流，便利南下、北上雙向人才流動，有助兩地人才工作、營商及投資。

資料顯示，截至今年4月底，「高才通」及其他人才計劃下已有約29萬宗申請，其中近18萬宗獲批，逾12萬人已抵港；另港府增加8間資助大學非本地生學生學額，亦帶動8大鄰近的住宅租務市場，本月初就有內地專客以月租3.2萬元承租荃灣西海之戀777方呎單位，實用呎租約41元。