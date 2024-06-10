企業藉AI請人增 熟練吃香

美世的調查報告發現，有73%的企業強調了科技、人工智能（AI），或生成式AI在招募過程中的重要性，這說明人才招募策略已經出現了根本性的轉變。從自動履歷篩選到求職者前途的預測分析，企業愈來愈多利用AI來做出數據驅動的決策並提高招募效率。

生成式AI進一步鞏固了這一格局，為企業在職位描述、求職者評估及預測未來招聘趨勢等方面提供了創新的解決方案。對科技的廣泛認可表明企業開始接受招聘領域的創新，這也將幫助它們走在2024年人才招聘市場的前沿。

加強數據分析提升準確度 熟練使用AI和生成式AI已成為各行業僱主愈來愈追捧的技能。擁有AI專業知識的求職者通常更能幫助公司實現創新、效率提升，以及做出以數據為驅動的決策。資訊科技產業依靠AI實現系統最佳化、網絡安全和自動化。數據分析產業利用AI來增強預測準確性、簡化數據驅動的決策。行銷產業需要一直與客戶打交道，他們會利用AI來打造個人化的活動、創建動態內容，並根據數據來確定目標市場。

惟另一邊廂，一些企業管理層憂慮，AI技術發展速度已超越其對員工進行培訓的速度，部分員工亦未有足夠能力轉型。因此，企業在應用AI以提高效率、推動創新能力的同時，必須考慮其營商方案和個人化員工體驗。

報告總結，在2024年，企業為了應對競爭格局，必須對自身的人才招募優先順序做出策略性的調整。其首要任務是在既定預算範圍內吸引頂尖人才，推行既具成本效益又有效的招募策略。同時，縮短招募周期也是一大關鍵，這要求企業快速地取得所需的人才。技能升級和再培訓是具有前瞻性的做法，企業可以藉此發展並留住現有人才，從而滿足不斷變化的技能需求。