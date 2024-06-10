員工辭職主因尋求發展及低薪

在競爭激烈的商業社會，企業如何善用人力資源、提升競爭力成為重要課題之一。人力資源顧問機構美世（Mercer）早前發布了《2024年全球人才招募洞察報告》，對塑造人才格局的新興趨勢、策略和變革提出了一些看法。

預算有限難招才 調查報告顯示，全球高達61%的公司表示員工流失是他們去年需要進行招聘的首要原因，且今年情況可能持續。打工仔仍在努力尋找更好的發展機會以及能充分展現自我的工作場所，而薪酬太低是員工離職的其中一個主要原因。

然而對企業來說，預算方面的限制使招聘工作變得困難，迫使企業在不斷變化且競爭愈加激烈的招聘市場中既要尋找高質素人才，還要兼顧成本。因此，儘管面對人才流失，56%的企業表示在去年減少或停止了招募工作，反映企業在招聘上非常謹慎，同時標誌着招聘策略的重新調整。

出現這情況的原因包括不斷變化的市場條件、技術變革，以及當前的全球經濟狀況。企業被迫重新評估他們的招募需求，在挑戰和機會並存的環境中策略性地分配資源。這種招募的減少促使企業採用靈活的方法，利用創新的招募技術，並跟上那些塑造當代就業格局的潮流。這也可能是企業透過對現有優秀員工進行技能升級和再培訓，從內部優化員工隊伍的最佳機會。

受經濟不明朗、產業變化、工作性質演變等因素影響下，不同行業的企業在去年皆面臨不得不裁員的現實，但這亦促使企業必須在成本管理和維持有韌性的員工隊伍之間取得平衡。

裁員歸咎3大因素 企業將裁員歸因於3大因素。首先是財務表現不佳：有35%的裁員企業將此作為削減成本的策略性舉措，以應對經濟挑戰。其次是旨在優化營運和提高整體效率的公司重組，這導致了員工隊伍的調整。第三是受市場形勢的影響，消費者對公司產品和服務的需求下降，導致公司必須對人力資源進行策略調整。

為了應對經濟挑戰，企業已經策略性地調整了它們的招募策略，以減少裁員。他們也加強了各項人才留用舉措，例如停止招募和減少空缺職位數量，同時加強員工技能升級，以及打造積極的職場文化的重要性。