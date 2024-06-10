全球勞動市場挑戰趨嚴峻

人們常說，員工是企業最寶貴的資產，但在全球經濟變局、人們疫後生活方式轉變，以至科技發展日新月異等因素下，不論大中小企業近年都面對不同程度的人力資源挑戰，而科技應用更令就業市場問題變得複雜化，為人力資源配置帶來嚴峻的考驗。

日本企業擬轉用AI 裁2400人 談及科技，隨着人工智能（AI）發展迅速，愈來愈多打工仔憂慮將來飯碗不保。近期傳出個別跨國大型銀行和科技巨企將採取新一輪裁員行動，削減成本之餘，亦可把更多資源用於支援人工智能相關領域。

以主要業務為光學及辦公室自動化設備的日本柯尼卡美能達（Konica Minolta）為例，早前宣布計劃集中資源於獲利能力，擬未來一年透過導入生成式AI提升生產力，並以此為由宣布裁減全球約2,400名員工。

柯尼卡美能達估賺多10億 該公司預料是次裁員可為2025年增加利潤200億日圓（約10.1億港元）。這對公司股東是好事，但對其員工以至一般打工仔卻是警號，要提防工作被AI取代。

印度失業大軍近83%屬年輕人 印度儘管是世界上人口最多的國家，但亦面對勞動力問題。印度人類發展研究所近日發布《印度就業報告2024：青年就業率、教育與技能》，指出印度每年新增青年勞動力約700萬至800萬，但青年佔印度失業勞動力近83%，反映年輕人就業前景黯淡。

缺乏足夠工作機會 報告顯示，在失業人口中，受過中等或中等以上教育的年輕人比例，從2000年的35.2%上升到2022年的65.7%。此外，青年畢業生失業率達29.1%，是不識字青年失業率3.4%的接近9倍。

這些數據反映印度缺乏足夠的工作以吸收受過教育、期望獲得高薪工作的年輕人，而從另一角度看，當地教育體制的缺陷導致大量受過教育的年輕人仍然無法符合僱主的要求。

分析指，儘管印度經濟保持高速增長，但受累於失業率高企、未接受教育和培訓的青年比例居高不下，大多數就業青年的工作條件差，而這將限制印度實現人口紅利。

德國排外情緒高漲 人手流失 德國作為歐洲最大的經濟體，近年受累於排外情緒高漲，當地企業正流失外國勞動力。

荷蘭巨企呻招聘難 據報有德國化工公司受累於德國東部城市的種族歧視和排外事件，即使公司已經盡全力挽留外國熟練工人，但部分員工依然被迫離開。另有公司表示，由於仇外事件，一些外籍員工在最近出現離職或需要安排調動工作地點的情況。受反移民的社會情緒影響，近日荷蘭和德國的許多大型企業都指員工流失，同時出現招聘困難。

德國內政部數據顯示，當地仇外犯罪案件，在2013至2022年之間上升逾兩倍。而德國極右派勢力主要在德東地區，以及經濟發展略為滯後地區。值得注意的是，德東地區也是德國重要半導體集中地所在。當德東地區的社會氣氛愈趨敵意之下，不僅當地企業的經營勢受影響，最終德國經濟亦會受到牽連。

英國800萬工作崗位恐被AI取代 英國公共政策研究所的報告預測，多達800萬個英國工作崗位面臨被AI取代的風險。

該報告指，AI已經影響英國員工所做工作中的11%；如果當地企業更深入地整合AI技術，這數字可能會大幅上升至近60%。面臨被取代風險最大的包括非全職、入門級、客戶服務等工作，而高薪的工作亦將愈來愈受到影響。

政府應支援就業轉型 隨着英國各行各業的公司都在利用AI來提高營運效率，政府也愈益增加透過AI來解決英國生產力所面臨的挑戰。專家認為，現有的生成式AI可能會極大地促進經濟增長，但亦可能會導致勞動力市場陷入嚴重混亂，甚至出現「就業末日」，呼籲政府、僱主、工會要及時應對、更好地管理AI技術。若不盡快採取行動，之後或為時已晚。

研究指，目前AI已經影響到金融行業的就業，建議學校和僱主要培訓員工掌握相應技能來適應這種變局，政府亦應該制訂相關策略來支援就業轉型。如果英國政府維持現有的政策，預料AI取代工作崗位的同時，不會帶來任何經濟收益。

中國去年銀行向員工追薪大增 內地方面，國家統計局數據顯示，4月全國城鎮不包括在校學生的16至24歲勞動力失業率為14.79%，25至29歲失業率為7.1%。不過，近期更獲市場關注的是內地銀行公布向員工「逆向追薪」。

此外，天津銀行、威海銀行等內銀在年報中披露了向員工逆向追薪的數據，引起業內熱議。事實上，內地銀行實施逆向追薪有其政策基礎，亦反映這些企業的薪酬政策的嚴謹性。

據內地監管機構2021年1月發布的指導意見，銀行保險機構應建立完善的績效薪酬追索扣回機制，以確保薪酬激勵與風險調整後的績效匹配，防範不當行為，促進機構穩健經營和永續發展。

監管機構對於逆向追薪的要求明確，並推動銀保機構落實相關制度。95%以上的銀保機構已經制訂並實施績效薪酬延期支付和追索扣回制度，顯示出當局對於此類政策的重視。

學者籲改革內部管理 有分析認為，規定早年已頒布，但如今才密集出現相關消息，反映目前銀行的經營狀況不如以往佳。學者建議銀行改革內部管理機制，以免把獎金和業績掛鈎太緊，造成員工做出較多短期急功近利的行為。