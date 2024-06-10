聯儲降息時機預測押後至9月

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，並且發布包括經濟、利率預測在內的「點陣圖」。隨着上周公布的非農就業數據強勁，多家大行都推遲了首次減息時間點的預測，其中花旗的預測從7月推後至9月，摩根大通亦更預計要等到11月才會減息，這亦意味着美國高息環境將持續一段較長時間。

花旗美國首席經濟學家Andrew Hollenhorst表示︰「上個月令人驚訝的強勁就業職位增長，可能會令聯儲局等待更多有關經濟活動及通脹放緩的數據。」該行現在預測9月、11月及12月各減息一次，每次0.25厘；此前其預測為今年內減息3次。摩通美國首席經濟學家Michael Feroli則估計今年僅在11月減息一次。

Apple料公布AI新功能 值得留意的是，聯儲局本周亦會在聯邦公開市場委員會（FOMC）發表「點陣圖」，指引接下來的利率走勢及對通脹、經濟增長、失業率前景的預測，對後市更具啟示作用。此前聯儲局預計今年內會減息3次，但考慮到經濟數據的變化，該預測有極大機率進行修正。

美國股市方面，本周焦點在於蘋果公司即將舉行的年度全球開發者大會（WWDC），預計即將公布有關人工智能（AI）的新功能與一系列AI應用程式。另外，作為AI應用受惠股之一的內容創作軟件公司Adobe將於本周四美股收市後（香港時間周五凌晨）公布業績，重點在於其AI功能對訂閱數的幫助以及後續發展策略。

小型股估值低廉值博 瑞銀財富管理報告指出，隨着美國經濟數據表現仍然強勁，經濟軟着陸的情景展開，市場對於「美股七雄」（Magnificient 7）以外股票的風險偏好會有所改善，會利好美國小型股票、歐洲大型股票、新興市場中的中國股票等。該行指出，相比起大型股，標普600小型股指數的估值預測市盈率估值折讓達到約30%。未來隨着市場氣氛改善、潛在的減息及併購活動將成利好小型股的催化劑。

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