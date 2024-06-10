北美資金下半年料回流黃金ETF

全球中央銀行不斷增持黃金之際，今年初黃金交易所買賣基金（ETF）卻反而錄得巨額淨流出。道富環球投資管理副總裁兼亞太區黃金策略師徐志傑指出，黃金ETF的資金淨流出，主要由於北美及歐洲地區的資金離場，而亞洲地區反而一直錄得淨流入。隨着下半年美國聯儲局減息在望，北美地區的資金或會回流，希望能夠扭轉淨流出的趨勢。

他又指出，若計及全球所有黃金ETF的數據來看，雖然今年首4個月仍錄得淨流出，但5月開始已經出現淨流入；而且就地區而言，亞洲區投資者一直在不斷淨買入，是支撐黃金ETF的其中一大動力。

投資金市途徑多 從投資角度來看，購黃金有許多不同途徑，但實物黃金ETF的一大優勢在於流動性高、買賣價差窄、操作方便、入場費亦不高。黃金ETF一般以類似股票方式在不同交易所掛牌交易，並且追蹤黃金價格。以SPDR金ETF為例，每個基金單位大約相當於0.09安士的黃金。

相比之下，購買實金會帶來持有實物的滿足感，但經交易場、金舖、銀行買賣的話一般價差較闊。當然，持有實金的投資者可以免卻ETF的管理費等費用，假如投資者本身已有合適的方法儲存實金，長遠而言省下的ETF費用可能足以彌補買賣差價，故亦有人選擇長揸實金、短炒ETF。

而銀行或金融機構提供的「紙黃金」則類似外匯價差合約交易，但由於紙黃金背後不涉及實物支持，一旦發行倒閉便可能遭受損失。

道富SPDR金ETF資金流變化 全球黃金ETF資金流轉正