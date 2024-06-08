中美脫鈎不實際 美關大門代價高

雖然美國不斷加大打壓中國的力度，惟從近期中國公布的經濟數據可見，整體復甦正加快，尤其是民營經濟加速增長，以及出口持續展現強勢，反映中國的製造業升級改造取得成效，商品行銷全球，加上人民幣匯價走軟，加強綜合競爭力，令外貿好景重現。美國以推動與華脫鈎來鞏固霸權的做法，根本行不通，既有違自由貿易主義的做法，阻止中國崛起只會徒勞，更加速全球改革以美元體系主導的運作模式，削弱美國企業在全球市場發展的優勢，結果就是搬石砸腳！

綜觀近期內地經濟數據，反映民營經濟景氣的非官方製造業及服務業採購經理指數（PMI）數據均向好，意味中小微企業景氣度回升，將逐步傳導至就業、消費及投資等領域。結合今年以來，內地採取偏寬的貨幣政策和積極的財政政策，並逐步放鬆房地產的調控措施，未來整體景氣有望持續改善。

再看最新公布的出口數據，汽車出海進度加快，證明中國電動車在國際市場具備競爭力。雖然美國已針對這一問題，向華電動車及電池產品加徵關稅，歐洲亦似乎會跟緊美國做法，預示中國電動車出口或會受阻。不過，中國電動車成功進入海外市場，靠的是高性價比，美國車企也自知以自身現有的供應鏈和技術，無法製造出能與中國同業競爭的產品。美國以加稅阻中國車進口，但並無法阻止中國車出口其他市場，更要面臨中國反制，影響美企在中國這全球最大汽車消費市場的發展，最終孰得孰失，其實白宮心裏有數，只是車企員工及其家庭擁有可觀的選票，拜登為着在大選中爭取連任，得大打中國牌，以回應保障美國人飯碗的訴求；卻沒計及美國車企在華發展一旦受挫，將對美國汽車工業造成更大損失，美國人飯碗不是別人搶走，而是給政客打翻。

過去中國汽車業未能掌握生產技術，靠開放市場，讓外資車企來華設廠，以市場換取生產技術，以勞動力換取出口產值。能令中國汽車工業更上層樓的，是中國對汽車產業的規劃，過去十多年積極推動電動化製造研發、市場拓展，並完善上中下游的全產業鏈，成功建立具規模的內銷市場，再靠高質量及具價格競爭力的產品打開海外市場，這麼一個製造業升級改造的大工程，憑美國的體制實不可能在短時間趕上來。美國政客選擇暴力改變自由貿易規則，寧可加徵重稅變相關門將華貨拒諸於門外，卻同時放棄利用中國在新能源產業所創造的有形和無形資產，來促進自身產業改革及能源轉型等效益，既無益於提升本地產業競爭力，自然也要承受不進則退的惡果。

如今中國汽車業正向智能、網聯、新能源三方向轉型，朝高端化、智能化、綠色化升級。要知道，人工智能的研發，除了晶片，還須有大數據、大市場應用作配合，汽車智能化將是完美的體現。美國要是選擇關上大門來鬥爭，汽車工業在智能化發展滯後，這場中美汽車戰的優勝劣敗趨勢將更明朗，延伸出的是在新經濟話語權的得與失。