股市估市：旅遊股龍頭趁低吸納

近日恒生指數失去5月初的強勢，自19,700點開展向下調整，降至18,000點附近才短暫止跌。儘管調整幅度較大，但仍較年初低位上漲不少，在基本面沒有過多改變的情況下，要再次大幅上漲，需要有一些新的強勁政策公布或大型主題，但港股目前似乎兩者都不具備。

國際方面，美國通脹數據雖然受控，但仍然未能回到聯儲局2%的目標水平，所以市場一直傾向相信，美國會在下半年較晚時間才減息，次數也不多。然而，近來美國經濟正陷入失速，勞動市場愈來愈弱，周二公布的JOLTS職位空缺下跌至805.9萬個，差過市場預期，更是創下2022年以來的最低水平；周三公布的ADP就業人數為15.2萬個，也差過17.5萬個的預期。多個數據顯示，美國就業情況正在惡化，或導致聯儲局提早減息。

若聯儲局將減息時間提前至7月，市場恐掀起新一輪震盪，並影響包括國際資金進出港股的決定，為恒指帶來新一輪變化。這或許可以解釋為甚麼恒指在6月開局多次想衝破18,500點都無功而還，但又沒有往下跌的原因，相信資金也是希望等待一個較明確的信號。

不過，港股市場內的資金還是持續找機會進行炒作。暑假將至，出行概念將成為一話題，境內遊特別受惠，內地旅遊出行股可能有炒作空間。

惟投資者要留意，炒作板塊輪動，熱錢來得快也去得快，若然行情有變，調整也可以較大，入市時要設止蝕位，心態應是以小量損失空間博一個大浪的概念去進行入場炒作。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）