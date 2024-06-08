日本化妝品代理3億購皇九全層

本港核心區甲級商廈做價自高位大幅回落，有企業趁低價入市。中環皇后大道中九號29樓以3.1億元登記易手，呎價逾2.25萬元創近13年最低，新買家為日本化妝品品牌中港代理商或有關人士。

上述全層寫字樓面積約13,769方呎，原業主早於1995年以約1.28億元買入，現時轉售帳賺約1.82億元，物業約29年升值逾1.4倍。該廈較近期成交為14樓03室，面積約3,335方呎，以約1.05億元易手，呎價約31,484元。而項目呎價高位為34樓全層於2018年以逾5.1億元售出，呎價約6萬元；最新易手29樓的呎價低逾60%。

尖沙咀迷你舖炒高一成 舖位市場方面，尖沙咀罕有迷你街舖4年炒高近一成，市傳買家為內地人。該舖為漆咸道南81號地下E號舖，面向天文臺道，實用面積約85方呎，以738萬元易手，成交呎價約8.68萬元。物業現由咖啡室承租。原業主於2020年以672萬元買入，現時轉售帳賺66萬元，物業升值約9.8%。區內耀基大樓一籃子物業以約1.5億元轉手，包括地舖、商業及住宅單位。

另一方面，利嘉閣（工商舖）地產陳偉國稱，荃灣二陂坊26號地舖，建築面積約1,000方呎，連租約以意向價約3,080萬元放售。據悉，物業現由連鎖凍肉食品公司承租，每月租金約8.5萬元。