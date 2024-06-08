NOVO WALK全數獲承租 首年營業額勢逾兩億

面積5萬呎 涉40商舖 她續指，商場總面積近5萬方呎，提供約40間商舖，包括生活用品店、寵物美容、幼稚園、醫務所、連鎖零售及餐飲品牌等。大部分店舖面積約300至500方呎，呎租約80至120元，最大租戶為日式超市，面積約4,000方呎。

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第3B期最快下周二開價，首張價單將盡量涵蓋多種戶型，包括開放式至三房間隔，示範單位將於公布價單後開放予公眾參觀。NOVO LAND分6期發展，合共提供4,585伙，迄今沽出約2,800伙。隨着項目各期數相繼落成及入伙，商場開始試業，區內發展愈趨成熟。

此外，NOVO WALK將會聯同商戶送出總值逾200萬元商戶優惠券予NOVO LAND住客，並在本月的周末舉行各類活動，包括氣球扭扭樂，小丑魔術表演等。