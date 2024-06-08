新盤概況：THE HADDON下周二賣63伙
市區新盤銷售進入最後直路，恒基地產(00012)的紅磡THE HADDON昨上載最新銷售安排，落實下周二首輪以價單形式發售63伙，折實平均呎價約19,245元。另有5伙特色戶安排下周三起招標出售。
吉喆首日已錄超購
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，將發售單位包括43伙一房戶、15伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積262至430方呎，折實價481.23萬至852.66萬元，折實呎價18,368元起。銷售安排所見，發售當日下午12時截票，將劃分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購一伙實用面積為400方呎或以上的單位，或買入2至4伙。
上海商業銀行的堅尼地城吉喆，昨正式開始收票。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目首日錄得約130張入票，按首張價單提供50伙，已錄超額認購約1.6倍。該盤最快今日加推，下周開售。市場消息指出，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯兩個期數，昨單日錄約40宗成交。
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