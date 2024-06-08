新盤概況：THE HADDON下周二賣63伙

吉喆首日已錄超購

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，將發售單位包括43伙一房戶、15伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積262至430方呎，折實價481.23萬至852.66萬元，折實呎價18,368元起。銷售安排所見，發售當日下午12時截票，將劃分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購一伙實用面積為400方呎或以上的單位，或買入2至4伙。