樓價挫6周 3個月低

第一城380萬沽 持8年仍損手 樓價跌勢不止，代理行一份反映二手樓價走勢的指數繼續下挫，連跌6個星期並創12周新低，差不多把樓市撤辣後的升幅蒸發。市場平盤蝕讓更一單接一單，沙田第一城約4日內再有單位以「3字頭」售出，原業主持貨近8年仍要損手離場。

上述中原城市領先指數最新報143.74點，按周再跌0.03%，為去年12月底後最長跌浪，進一步逼近撤辣前143.02點低位，現時最新指數僅較當時高出約0.5%，屬2016年11月初的逾7年半前水平。銀行收緊按揭，減息預期反覆，加上新盤銷售放緩，二手市場拉鋸，該行相信短期樓價繼續下調。

海傲灣不足3年貶值39% 樓價走勢持續疲弱，市場虧損個案不絕。美聯黃錦瀚指出，沙田第一城48座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，減價約30萬元，以約380萬元售出，呎價約13,380元。原業主於2016年8月購入單位，現轉售帳蝕約11.9萬元。該盤數天前才錄得低於400萬元交投，一個實用面積約307方呎兩房以374萬元易手。

此外，元朗溱柏有一手業主持貨多年也要損手，該行徐君寶指出，單位為6座低層A室，實用面積約958方呎，以830萬元放售，減至812萬元獲承接，呎價約8,476元，較市價低一成。原業主於2015年4月向發展商購入單位，至今貶值約25.1萬元或約3%。

住宅價格不斷倒退，近年高位入市業主輸得更慘。消息指，油塘海傲灣2座高層E室，實用面積約375方呎，兩房間隔，新近以約528萬元售出，呎價約14,080元。單位2020年9月一手購入價約869.5萬元，不足3年狂蝕約341.5萬元，跌價多達39.3%，料為項目蝕幅最大個案。

瓏門劈240萬易手 蝕兩成 祥益袁思賢表示，屯門瓏門2座中層H室，實用面積約723方呎，享市鎮公園及河景，累減約240萬元，以1,060萬元沽，呎價約14,661元。原業主兩年前才以約1,318萬元入市，是次轉手帳面速蝕約258萬元，貶值約19.6%。

另外，中原胡耀祖稱，馬鞍山銀湖‧天峰2座中層A室套三房戶以約1,335萬元易手，呎價約13,622元，原業主持貨約4年帳蝕約145萬元或約9.8%。

二手樓價指數走勢