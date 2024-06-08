絲絲講場：WhatsApp推AI助理吸金

WhatsApp比微信（WeChat）早兩年誕生，但功能上邊個豐富，相信大家都好清楚，WhatsApp雖然仍然係香港人最主要嘅即時通訊軟件，但就係通訊囉。Facebook（Fb）母公司Meta早年以超過200億美元天價吞併WhatsApp，一直扭盡六壬將佢變現，新招就係人工智能（AI）助理。

Meta禮拜四宣布，即將喺印度同新加坡同當地企業測試WhatsApp新嘅AI助理，之後到巴西，估計可以支援超過兩億間靠WhatsApp同顧客溝通嘅企業。

企業版可自動生成廣告

上述新功能嘅發布會係巴西聖保羅舉辦，要勞煩創始人朱克伯格飛過去，邊止咁少嘢。現時WhatsApp企業版有一種喺Fb同IG（Instagram）嘅廣告，形式係有條Link接入去一個WhatsApp聊天室，家陣呢種廣告可以用AI生成，現階段會喺美國、新加坡等英語地區測試，之後再擴大，同時準備喺巴西呢個南美洲最大國家推出一款面向消費者嘅Meta AI助理，運用自家嘅語言大模型Llama，用葡文回答Facebook、IG同WhatsApp用戶嘅問題。