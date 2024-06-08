大摩撐印度迎最長牛市

鑑於經濟增長強勁，印度央行貨幣政策委員會昨於貨幣政策會議決定將回購利率維持在6.5厘不變，並維持和「退出寬鬆」的立場。印度盧比兌每美元昨偏軟，印度股市則持續反彈，收市再升逾2%。投行摩根士丹利預計，印度選舉結果可能會推動更多的結構性改革，並強化該行對未來5年的年均收益增長20%的預測，故堅信「這將是印度歷史上最長、最強勁的牛市」。

央行調高本財年GDP預測 印度央行行長Shaktikanta Das指出，全球經濟今年將保持增長勢頭，並在全球貿易的支持下保持彈性，又指該國的製造業活動繼續在內部需求的推動下取得進展。印度截至今年3月底止年度國內生產總值（GDP）增長8.2%，而該行將截至明年3月底止年度的GDP增長預測，由原先估計的7%上調至7.2%，預測消費物價指數（CPI）為4.5%。

摩根士丹利預測，未來幾年印度股市將持續上升，特別是考慮到2024年大選結果，預計由人民黨領導的全國民主聯盟（NDA）將贏得第三個執政任期。儘管全國民主聯盟僅獲得較小的多數席位，但其保留多數席位仍意味着政策前景可預測，並標誌着印度宏觀經濟的穩定和整體經濟狀況改善。是故，該行預測未來5年印度孟買Sensex 30指數的年增長率將介乎12至15%之間。

不過，大摩同時述及印度股市面臨的風險，包括官僚主義和基礎設施滯後、人工智能對印度科技行業的潛在影響、氣候變化以及改革進程緩慢等。