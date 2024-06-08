英樓價按年報升 短期料穩定

英國上月樓價幾近不變，或反映市場等待英倫銀行減息，觀望味濃。當地大型樓宇按揭供應商Halifax公布的樓價指數顯示，5月全英平均樓價為288,688英鎊（約288.41萬港元）按月和按季分別跌0.1%和0.3%，按年則升1.5%，後者主因去年同期基數較低所致。

Halifax按揭部主管Amanda Bryden表示，上月英國樓價按年和按季走勢整體穩定，反映整個春季樓市具韌性，主因勞動力的名義薪酬增長強勁，以及有迹象顯示大眾對經濟前景信心改善，相信在樓價和利率相對穩定時期，可給買賣雙方一定程度的信心。縱然利率有機會向下，但在供應短缺下，短期難以出現重大波動。英鎊昨晚受壓，兌美元由1.28急插至1.2716，兌港元低見9.932。

歐元區今年第一季國內生產總值（GDP）年率終值為升0.4%，與初值和市場預期相同。

歐洲央行在日前宣布減息四分之一厘之後，歐央行執行委員會成員Isabel Schnabel昨日繼續解畫，表示不能夠落實特定的利率路徑，因為通脹展望仍然不穩定。

中企對歐投資13年低 根據美國經濟研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）和德國墨卡託中國研究所（Mercator Institute for China Studies）的最新報告，去年中國企業向27個歐盟國家和英國投資68億歐元，是2010年後最低水平，比前一年減少3億歐元；近70%的新資金投入到電動車相關領域如電池。

至於歐洲的大型企業空中巴士，5月交付53架新飛機，按年跌16%；累計今年首5個月，交付量共256架。該企今年交付量目標為800架新飛機。

另外，石油巨企沙特阿美早前宣布增發的15億股新股，原定每股定價範圍為26.7至29沙特里亞爾，市傳最終會以接近下限的每股27.2沙特里亞爾定價，集資額折合逾112億美元（約873.6億港元）。