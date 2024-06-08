台積電5月收入增三成 股價看漲11%

世界最大晶片代工商台積電，憑着坐擁英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）等頂尖人工智能（AI）晶片公司豪客，可謂日進斗金，5月份收入按年大增30.06%至2,296.2億元新台幣（約556.19億港元），首5個月累計按年增長達26.71%。

然而，由於台積電股價近日很被英偉達牽動，英偉達周四回吐，拖累台積電股價周五亦跌1.68%，收報879元新台幣。摩根士丹利唱好，上調目標價至980元新台幣，即較昨日收市仍有11.49%上升空間，理據是預料台積電明年會加價5%。

英偉達行政總裁黃仁勳日前坦言「台積電晶圓價格確實太低，而且台積電對世界和科技行業的貢獻被其財務業績低估。

聯華電子生意升幅跑輸 大摩分析師詹家鴻遂推斷，英偉達沒有反對加價，代表一家佔收入一成的大客認可台積電的可靠性，其他主要AI晶片客戶也可能會跟進，台積電為了實現53%及以上的毛利率目標，不得不漲價把美國廠高昂的成本轉嫁出去，預測未來兩年內，3納米製程的平均售價漲11%，4納米升3%，況且AI晶片多要用上台積電的先進封裝平台CoWoS，以其不敷應用之勢，漲價程度可達20%，直言台積電是AI的「長期贏家」。

就在此時，南韓SK集團會長崔泰源赴台拜會台積電董事長兼總裁魏哲家，目的據報加強雙方在AI晶片方面的合作。儘管SK海力士的記憶體不會委外生產，但由於記憶體需與晶片協調，所以台積電與死對頭三星電子也會合作。三星則爆發成立55年來首次罷工，未來或有不同形式的工業行動，但分析員相信，不會引發記憶體供應問題。

已放棄研發尖端製程的台灣晶片代工「二哥」聯華電子同月收入按年增長3.89%，連續4個月上升，但首5個月累計僅增2.66%，可見台積電輕鬆兌現「跑贏同業」的承諾。

高盛上調華虹目標價12% 台積電另一大客、高通在手機晶片的主要對手聯發科技則見上月收入按年增長33.53%，首5個月累計按年增長39.9%。