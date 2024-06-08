美團獲大行調高目標價 股價倒跌2%

另一大行瑞銀更估計，集團的利潤率今季會開始見底，隨着生產力提高，其直營模式的收入或會增加。至於股價表現很大程度取決於管理層對餐飲外賣、店內業務競爭及新業務之一的「美團優選」虧損收窄速度如何，維持其目標價於146元，並給予「買入」的投資評級。

大摩估次季收入增19% 摩根士丹利認為，美團首季業績穩固，料其第二季收入有812億元人民幣，即按年升約19.5%，經調整溢利按年升79%至106億元人民幣，到店業務競爭格局日趨理性。惟與此同時，外賣送餐銷售增長可能受整體經濟疲弱所影響，維持其「與大市同步」評級，目標價由100元調升至120元。

另一大行富瑞同樣提到，雖然內地宏觀形勢存在不確定性，惟美團第一季經營利潤率好過預期，用戶及商家數目增加，交易頻率亦見上升；至於歸屬於核心本地商業的「美團閃購」業務同樣保持快速增長，新業務之一的「美團優選」基本面亦持續改善，所以將目標價由125元上調至135元，維持「買入」評級。

花旗認為，美團收入和利潤均超越該行預期，估計該企未必會以併購方式進行海外擴張，對其海外擴張步伐有信心，故將其目標價由134元上調至140元，並重申給予「買入」評級。