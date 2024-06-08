虛銀天星引入富途 間接持股44%

天星表示，是次注資計劃得到股東及董事會的一致認可和支持。該行致力通過金融科技，讓每位客戶都可以更簡易靈活地獲得創新的數碼化銀行服務，與富途以科技驅動，推動金融服務創新的願景和理念高度一致。富途此次注資主要是為了支持天星的業務發展、推動業務多元化，同時促進行業生態發展，助力香港金融科技持續創新和普及，深化普惠金融。