虛銀天星引入富途 間接持股44%
本港虛擬銀行天星銀行（Airstar）的控股公司Gravitation Fintech HK獲美國上市的富途控股注資4.4億元。交易完成後，富途將間接持有天星44.11%股權，成為第二大股東。
小米維持第一大股東
富途表示，是次入股價相當於天星估值約10億元。據過去天星披露，天星原由小米集團(01810)及尚乘集團分別持有90%及10%股權。今次富途入股成新股東後，小米仍維持第一大股東地位，持股50.3%；尚乘的持股則由10%攤薄至5.59%。
天星表示，是次注資計劃得到股東及董事會的一致認可和支持。該行致力通過金融科技，讓每位客戶都可以更簡易靈活地獲得創新的數碼化銀行服務，與富途以科技驅動，推動金融服務創新的願景和理念高度一致。富途此次注資主要是為了支持天星的業務發展、推動業務多元化，同時促進行業生態發展，助力香港金融科技持續創新和普及，深化普惠金融。
資料顯示，天星去年稅後虧損2.08億元，按年升4%；客戶存款16.8億元，按年跌6.8%；客戶貸款6.7億元，按年跌16.5%。年內，淨利息收入4,248萬元，按年跌32.4%，減值損失金額為1,239萬元，按年跌62.9%。
至於今次交易，意味富途控股除了經營證券、財富管理及企業服務業務外，亦涉足虛擬銀行業務。富途早前公布今年首季非美國通用會計準則下（Non-GAAP）淨利潤約11.21億元，按季增長18%；總營收25.93億元，按季增長9.2%。
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