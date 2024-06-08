港傳9月實施打風照開市

港交所料數周內公布詳情 港交所回應指，早前已就惡劣天氣下交易的諮詢已經完結並獲廣泛支持，認為將進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力，目前正與各市場持份者、包括政府、證監會和金管局等金融監管機構緊密合作，預計於年中公布諮詢總結及實施詳情。

回說港股表現，恒生指數昨日先升後跌，高開85點後，反覆向下，最多跌174點，低見18,302點，收市報18,366點，跌109點，全周埋單力保不失，累升287點或1.59%，扭轉對上兩周的跌勢。國企指數及科技指數昨分別跌0.68%及1.78%。由於恒指與國指收市後調整成分股，大市全日成交按日增加16.18%至1,331億元。

港外儲微升 拆息揚 展望後市，券商大華繼顯看好內地消費、政策支援的受益者、新生產力和人工智能（AI）的結構性增長，建議增持耐用消費品、資訊科技和金融板塊，減持工業、原材料和公用板塊。亨達財富管理董事總經理姚浩然則稱，港股相對牛皮，市場仍然憧憬內地再有支持經濟措施出台，而不少股份經過一輪升浪，估值已處合理水平，大市再升有難度，料恒指在18,000至18,900點上落。

另外，香港金融管理局公布，5月底官方外匯儲備資產為4,172億美元，按月升約0.2%，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。連同未交收外匯合約在內的外匯儲備資產為4,170億美元。

與樓按相關的一個月拆息連升兩日，升0.98點子至4.51054厘，為兩個月以來最高。隔夜拆息升20點子至3.9厘，是5月31日後最高。

貝萊德周二減持多隻港股 大華繼顯薦買港股