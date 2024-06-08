美就業數據猛恐礙減息 道指曾漲219

美國勞動市場數據異常強勁，加上薪酬增長幅度超預期，導致市場對聯儲局的減息預期降溫。5月非農就業職位增長27.2萬個，遠勝市場預期的18萬個，以及4月的16.5萬個，同時5月美國居民平均時薪按年增長4.1%，高過預期，意味通脹壓力或更頑固。

債息衝高 金銀價下滑 儘管5月的失業率按月略升0.1個百分點至4%，高於市場預期的3.9%，但市場擔憂過熱的勞動市場會令通脹持續，進一步推遲減息時間點，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，9月減息的機率從數據公布前的68.7%，降低至52.6%。

於是，10年期美國國債孳息率應聲由約4.3厘衝上4.434厘，繼而令美匯指數由104.1邊緣跳升至104.89，歐元兌美元則從1.09附近插至1.0806。貴金屬亦遭殃，現貨金和現貨銀分別曾插2.97%及6.53%，每安士分別低見2,305.11美元及29.2735美元。美股3大指數周五則低開高走，道指低開後轉升219點，報39,105點；標指升17點，報5,370點；納指升26點，報17,199點。

企業消息方面，「迷因股」GameStop（GME）公布，截至5月4日止財季，收入按年大跌28.72%至8.81億美元，虧損3,230萬美元，業績一如以往地差。不過，3年前帶領散戶爆買GME「挾淡倉」的美國網絡財經紅人Keith Gill預告即將舉行網絡直播，GME股價盤前曾飆約30%。

GME擬再配售 曾瀉28% 此前他亦在網上發布疑似大手買入GME的交易倉位，使GME等一眾「迷因股」再現炒作。不過，Gill這次行動亦有可疑，包括資金來源。隨着公司宣布擬繼5月配售4,500萬股後，再配售7,500萬股，市場霎時冷靜下來，甫開市即暴瀉28.61%，低見33.23美元。

另外，美國網約車公司Lyft的管理層於投資者日透露，預期未來3年總預訂金額的複合增長率約為15%，並且預計其廣告業務未來將實現極快的增長。該公司目前容許廣告客戶在Lyft的應用程式（App）、車內的平板電腦，以及車頂的數碼屏幕上投放廣告。Lyft股價早段曾升7.13%，高見16.81美元。

展望後市，摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett預期，下半年美股可延續升勢，但潛在升幅有限，因為今年企業盈利改善已很大程度反映在現價，投資者甚至開始把對明年增長的預期也納入考慮因素。一直唱淡美股的摩根士丹利賣方部門的投資總監威爾遜此前已改變立場，把標指目標上調至5,400點。