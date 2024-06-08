中證監諮詢資本市場行政處罰基準

中國於5月底的黃金儲備按月持平，結束連續18個月增持的局面，整體外匯儲備規模回升至逾3.23萬億美元，比4月底升312.08億美元，升幅為0.98%。雖然端午假期前最後一個交易日出爐的多項數據向好，但中國證監會的嚴厲監管手段並未放軟，周五收市後就資本市場首套行政處罰基準規則公開徵求意見！

A股3大指數連跌4周 為進一步規範中證監及其派出機構行政處罰裁量，統一執法尺度，當局正式發布相關徵求意見稿，共26條，有關裁量階級和情節，並分別規定處罰的適用情形，以推進「立體追責」、「行刑銜接」的基本要求。

滬、深、北交易所隨後接力，就量化交易管理實施細則分別發布徵求意見稿。上交所細則表明，可對量化交易合規情況開展檢查，對違規主體採取相應措施；要求轄下會員加強量化交易行為的監測監控，建立報告核查機制，防範量化交易風險；更明確界定高頻交易標準，作差異化監管安排，包括額外報告要求、差異化收費標準等。

同時，市傳國家審計署入駐12家公募基金公司進行現場審計檢查。檢查團隊由該署專業人士組成，將重點關注費用支出等問題，以優化行業發展。可想而知，監管層全面檢視資本市場的行動正快速升級。

儘管國際金融協會（IIF）數據顯示，上月中國股市轉錄7億美元資金流失，但是昨日內地股匯企穩收市。滬綜指曾低見3,031點的逾一個月低位，惟全日倒升0.08%收市，報3,051點。

深成指則跌0.9%，深圳創業板指數更插水2.16%，分別報9,255點及1,781點。6月首周A股3大指數均受壓，各累跌1.15%、1.16%及1.33%，齊齊連挫4周。節前兩市成交僅錄7,168億元（人民幣˙下同），而外資透過滬深股通淨沽出7.05億元。

華外儲回升 停買金 昨由官方開出的人民幣中間價報7.1106兌每美元，在岸人民幣下午4時30分收報7.2426，轉升47點子，離岸人民幣高見7.2485，每百港元兌約92.89元人民幣。

國家外匯管理局指，受主要經濟體幣策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數下跌，全球金融資產價格上漲、匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，令5月中國外儲規模上升。面對近期調整的黃金價格，人民銀行保持黃金儲備不變，5月底止為7,280萬安士，與4月底持平。