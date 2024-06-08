美議員促禁產品進口 寧德股價挫5%

比起加徵關稅，美國打壓中國貨更狠的方法就是乾脆禁止進口，如以《防止強迫維吾爾人勞動法案》阻擋中國的太陽能產品進口美國。一撮共和黨籍的參議員和眾議員去信美國國土安全部負責戰略、政策和計劃的副部長西爾弗斯（Robert Silvers），要求當局立即將兩家深圳上市的領先電池企業寧德時代和國軒高科納入上述「新疆牌」法案的入口黑名單。

這些議員的依據，乃寧德時代和國軒高科已被美國列入貿易黑名單的中國新建集團有關聯，新建是新疆生產建設兵團對外的另一面貌，而由於與新疆有關，所以兩企供應鏈有問題。突然中箭的寧德時代強調，一直致力維護「負責任的供應鏈」，「指控公司強迫勞動，或與強迫勞動有關，完全不實」。

事實上，對於美國汽車市場來說，潛在影響來自寧德時代有向美國老牌車廠福特授權電池技術，國軒高科則是德國龍頭車廠福士的投資項目。