車企內捲 比亞迪：造就世界級品牌

王傳福提及，競爭是市場經濟的本質，所有汽車行業企業家都要擁抱、參與這種「捲」；內地車企現階段仍需要垂直整合，因它帶來了創新、效率及成本優勢，一旦整合完成，回歸到由管理推動，則會拆分再把行業重設至專業化分工。

兩車款擬年內攻韓 他又提及，比亞迪過往亦作出「垂直整合」，直言集團相關行動與當年的平治（Mercedes-Benz）作出的變革無異，都是重新構建公司產業鏈。

談到內地車企的「出海」步伐，王傳福稱歐美國家祭出的「反常態」措施，證明內地汽車工業有所進步。要留意的是，由於比亞迪正是歐盟抽樣調查反補貼的內地車企，所以王傳福言論多少反映內地車企如何看待歐美加徵關稅一事。

分析指，一旦歐盟對中國電動車的關稅由10%提高到20%，甚或更高，將導致中國電動車出口歐盟的金額減少15至30%。於2023年，中國向歐盟出售了價值115億美元的電動車，佔當地進口電動車近40%。

所謂「上有政策、下有對策」，眼見歐美國家頻頻加徵關稅，比亞迪近年加緊「出海」亞洲各地銷售電動車，最新染指的地區是南韓市場。消息指，比亞迪年內會在南韓銷售「海豚」和「海豹」兩款車型，目前處於選擇經銷商公司的最後階段。至於「海豚」一車去年亦在日本上市，售價約363萬日圓（約18萬港元），估計南韓價錢跟日本相若。