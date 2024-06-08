車企內捲 比亞迪：造就世界級品牌
內地電動車市場競爭激烈人所共知，近年更衍生出「內捲」一詞形容相關現象，代表某種模式發展到一定水平後，無法突破自身，只能在內部繼續發展、複雜化的過程。比亞迪股份(01211)董事長王傳福最新解讀了相關詞彙，認為「捲」是一種競爭，「有競爭才能產生繁榮」，才能打造世界級品牌。
王傳福提及，競爭是市場經濟的本質，所有汽車行業企業家都要擁抱、參與這種「捲」；內地車企現階段仍需要垂直整合，因它帶來了創新、效率及成本優勢，一旦整合完成，回歸到由管理推動，則會拆分再把行業重設至專業化分工。
兩車款擬年內攻韓
他又提及，比亞迪過往亦作出「垂直整合」，直言集團相關行動與當年的平治（Mercedes-Benz）作出的變革無異，都是重新構建公司產業鏈。
談到內地車企的「出海」步伐，王傳福稱歐美國家祭出的「反常態」措施，證明內地汽車工業有所進步。要留意的是，由於比亞迪正是歐盟抽樣調查反補貼的內地車企，所以王傳福言論多少反映內地車企如何看待歐美加徵關稅一事。
分析指，一旦歐盟對中國電動車的關稅由10%提高到20%，甚或更高，將導致中國電動車出口歐盟的金額減少15至30%。於2023年，中國向歐盟出售了價值115億美元的電動車，佔當地進口電動車近40%。
所謂「上有政策、下有對策」，眼見歐美國家頻頻加徵關稅，比亞迪近年加緊「出海」亞洲各地銷售電動車，最新染指的地區是南韓市場。消息指，比亞迪年內會在南韓銷售「海豚」和「海豹」兩款車型，目前處於選擇經銷商公司的最後階段。至於「海豚」一車去年亦在日本上市，售價約363萬日圓（約18萬港元），估計南韓價錢跟日本相若。
廣汽首5月賣車跌24%
至於小米集團(01810)早前推出首款純電動轎車「SU7」銷情報捷，並提出今年新車交付目標衝刺12萬輛後，據報車廠正在急聘工人，開出月薪最高可達一萬元人民幣，年底可獲「13薪」（即年尾雙糧）的待遇，惟條件是工人要每日工作10至11小時；同時，有服務商為了滿足小米對工人的需求，以日薪形式招聘工人，每日工資介乎275至300元人民幣。
廣汽集團(02238)披露，5月及首5月汽車銷量分別為15.65萬輛及69.95萬輛，按年分別下跌25.33%及24.51%，合資品牌廣汽本田及廣汽豐田是重災區。其中，5月及首5月之新能源汽車銷量按年分別下跌25.51%及28.38%，自家品牌埃安跌幅更大。
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