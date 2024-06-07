專家樓評：房津能否當入息去申按？

近年本港引入大量內地人才，有些受聘於大型私人機構，他們除了擁有高薪厚職，每月更能獲得房屋津貼。最近他們可能有見樓價回落認為是入市好時機，開始四出找尋心水物業。不過，他們有一個疑慮，到底公司的房屋津貼會否被當作薪金一部分來計算呢？

私企補貼不計算在內 一般來說，若公司有提供房津，基本上在聘書、糧單或稅單中會清楚列明，銀行在審批時絕對能夠一清二楚。大部分公司通常透過以下兩個方式發放房津，其一，公司租用物業供受聘人居住，而公司每月直接繳交租金給業主；其二，公司每月按指定日子及金額以自動轉帳形式給予受聘人，相信很多人會認為用前者方式發放，銀行未必會當薪金計算，而用後者方式發放情況就如同薪金每月入數一樣，銀行可能會當作薪金計算。

可惜，答案是就算以任何方式發放房津，銀行方面很大機會不視作為薪金去計算。由於在銀行角度，私人公司所提供的房津目的是用於補貼僱員租住房屋的開支，若果僱員其後購置物業自住，亦即是毋須再租住物業，按道理屆時房津便會取消，故此申請物業按揭亦意味着往後將沒有房津，銀行當然不會將其計算在薪金內。

如果申請人希望銀行能將房津作為薪金處理的話，申請人便要向其公司索取一封證明信，內容表示該筆津貼將來仍會繼續發放，屆時銀行可能會酌情處理。

醫管局5%津貼可計入 除了私人公司外，公務員及醫管局其下員工很多時都會有房津，那麼銀行又會否視作薪金計算呢？若然是公務員的房津，他們在申請按揭時，有關方面會出一封證明書，上面會列明房津的金額及期限，即使津貼期限可能為10年，而按揭的供款年期是多於10年，但銀行在收到該證明書時，亦會將該筆津貼計算在內；至於醫管局所提供的房津一般是每月連同薪金發放，並會在糧單寫明5%為房津，有部分銀行會根據糧單先扣減該筆津貼再作計算，亦有銀行毋須參考糧單將該筆津貼一併當為薪金計算在內。

最後，每間銀行對於房津的取態及處理可能會有所不同，故宜先向專業顧問查詢，免卻計錯數而導致大失預算。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣