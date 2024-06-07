股市估市：港股延續升勢須成交配合

港股在5月20日於19,706點出現今年高位後，目前仍處於整固格局，估計恒生指數現時的主要上落範圍在17,600至19,200點之間。事實上，港股從4月中展開的一波升勢，主要是受到資金流入所推動，因此大市交投能否保持充裕，成交量需要維持1,100億元以上，將是後市可延續升浪的觀察重點之一。