股市估市：港股延續升勢須成交配合
港股在5月20日於19,706點出現今年高位後，目前仍處於整固格局，估計恒生指數現時的主要上落範圍在17,600至19,200點之間。事實上，港股從4月中展開的一波升勢，主要是受到資金流入所推動，因此大市交投能否保持充裕，成交量需要維持1,100億元以上，將是後市可延續升浪的觀察重點之一。
石藥收入料穩步增長
個股方面，石藥集團(01093)近期股價表現相對堅挺，有逆市走強的迹象，估計是受到業績表現理想所支持，建議可以關注。集團在5月底公布第一季業績，期內收入按年上升11.5%至89.83億元人民幣，而佔總收入逾80%的成藥業務分部收入更增加近18%，是亮點所在。
內地對創新藥扶持措施不斷加強，多地推出支持創新藥審評、醫院准入、醫保單項列支等新政策，協助行業發展。石藥在今年首季的醫院准入工作明顯提速，新開發醫院1,546家，按季增長45%，料可加快產品的醫院准入。該股建議可於7元或以下買入，上望阻力位8.2元，支持位6.2元。
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