宏觀視野：通脹變化牽動投資部署

美國通脹若如預期般在今、明兩年間回落，投資者或需重新審視其投資組合配置。去年美國通脹大幅回落，以致人們對美國聯儲局大規模減息的期望增加，但此後對減息的預期由過度樂觀的6至7次，下調至僅兩次。隨着美國經濟增長較預期穩健和通脹高於預期，對減息的預期亦有所回落。聯儲局主席鮑威爾近期表示，需要「較預期更長的時間」來實現其2%的通脹目標。

儘管如此，今年美國的通脹率預料將回落到2至3%，到2025年，美國整體消費物價指數（CPI）很可能回落至接近聯儲局的2%目標水平，這有助為今年稍後時間開啟減息周期創造條件。

在通脹回落的環境下，投資者應如何配置投資組合中的股票行業板塊和類型呢？於通脹高企時，大部分防守板塊的表現普遍優於其他板塊，因為防守型企業生產的商品和服務屬於必需品，具有更強的抗通脹能力。

高利率環境利金融股 值得注意的是，通訊服務業在任何通脹環境下亦表現欠佳。與此同時，能源和金融等周期行業，通常在通脹高企時有良好表現。能源業的收益取決於石油和天然氣的價格，而這是整體CPI的重要組成部分。金融業方面，在高通脹和高利率環境下，銀行的淨利息收入（即貸款利率高於存款利率所賺取的利潤）會增加，因此金融股通常表現較佳。

相比之下，在低通脹環境下，科技股和非必需消費品股的表現往往較好，因隨着通脹下跌，利率亦會較低。由於科技股的大部分收入取決於對企業未來的盈利預測，因此它們對利率上升較為敏感，亦會以較高的折扣率來計算未來現金流。必需消費品行業方面，業內很多企業需要依賴科技來支持和推動業務發展。另外，當通脹上升時，消費者通常優先考慮必需品的支出，而減少對非必需品和服務的支出。

在通脹高企時，防禦力較高的股票往往表現較好。波動性較低的股票和高息股普遍持有更多防守行業股份。與此同時，高股息率指數和價值型股票指數持有較大比重的能源股，它們普遍能受惠於通脹上升。

當通脹較低時，周期較強的股票類型，如增長股和優質股類別通常有較好表現，因為當中較多科技股；惟當通脹較高時，增長股的表現會較差，而優質股的表現則沒有那麼明確，這可能是因為優質股指數持有較大比重的防守股，因此受通脹衝擊亦較小。

增長股盈利前景好轉 另一方面，小型股的性質與防禦力較高的股票相似，在通脹高企時小型股的表現相對較佳，這可能是由於小型股投資方式於某些防守型股票和金融股的比重較高。相比之下，當通脹較低時，小型股的表現往往遜於大型股。

目前美國通脹率處於3至5%區間，在這種通脹環境下，防禦力較高的股票類型和投資方式，以及能源和金融等周期行業板塊通常表現較佳。相反，增長型、科技和非必需消費股通常較弱。可是，隨着過去一年通脹逐步回落至5%以下，這些股票因盈利改善而有所好轉。預期今年通脹率將跌返2至3%，從過往數據可見，增長股和科技股很可能會跑贏大市。

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