屯門新盤料下周開價

NOVO LAND 3B上樓書 將推新付款方法 新界大型項目加快推售新一期。新鴻基地產( 00016 )旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，已上載樓書至一手住宅銷售資訊網。發展商昨日一口氣向傳媒展示4個示範單位，戶型涵蓋一房至三房，有望下周初公布首張價單，並預告將推出嶄新付款方法。

新地代理總經理陳漢麟表示，日內安排代理參觀示範單位，緊接於開價後正式對公眾開放。項目的基座商場NOVO Walk今日正式開幕，而該盤的會所和交通等各項生活配套已逐漸完善。現正推售的3B期預計關鍵日期為明年4月30日。

最新曝光的示範單位中，三房連家具無改動示範單位參照Fiskars第2A座18樓A1室搭建，實用面積697方呎，布置以淺色為主調。兩房連家具無改動示範單位則參照Fiskars第1座18樓C室，實用面積453方呎，層與層之間有約2.85米高。

天鑄1期3614萬成交 樓書所見，今期由兩座住宅大樓組成，劃分為Fiskars第1座、第2A及2B座，共769伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積232至1,390方呎。面積最細的單位屬特色戶，包括Fiskars第2A座2樓E室，實用面積232方呎，開放式間隔，連158方呎平台。

同系其他樓盤昨錄得多宗成交。何文田天鑄第1期招標沽出第7座29樓D室，實用面積1,213方呎，三房連儲物室間隔，成交價3,614.8萬元，單位呎價約29,800元。沙田瓏珀山第2期昨連沽3伙，成交總額涉逾5,719.1萬元。

兩房連家具無改動示範單位參照Fiskars第1座18樓C室，實用面積453方呎。 NOVO LAND第3B期