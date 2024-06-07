租賃成交：4內地女生2.3萬租嵐山

暑假將至，本港住宅租賃市場趨熱鬧，租客不少為內地學生。大埔嵐山一個套三房連儲物房單位，獲4名內地女生以每月2.32萬元合租，更一次過支付全年租金近28萬元。

中原楊頌堯表示，上述單位為7座低層B室，實用面積約922方呎，放盤時月租叫價約2.4萬元，議價後僅減800元租出，呎租約25.2元。原業主2022年購入上址，租金回報率約2.9厘。

市區屋苑亦錄內地學生偷步租樓個案。該行柳志明指，堅尼地城雅福台中層B室，實用面積約338方呎，兩房間隔，以兩萬元放租，終減租約5%，獲兩名內地學生以1.9萬元承租，呎租約56元。

專才每呎$54租壹環 專才客增加市場租賃需求。中原姚啟聰稱，灣仔壹環中高層F室開放式戶，實用面積約320方呎，新來港專才租客見區內租盤短缺，獲減租2,500元，即以1.75萬元承租，呎租約54.7元。

美聯劉志偉則透露，旺角利奧坊‧曦岸1座中低層M室開放式戶，實用面積約197方呎，獲從事金融行業的租客租用，成交月租1.35萬元，呎租約68.5元。