收租盤照蝕賣離場

麗港城貶15% 君豪峰輸300萬 樓價持續回落，業主失去信心，即使「有租收」都要蝕賣離場。茶果嶺麗港城一個新租出細單位，劈價至510萬元連租約沽出，持貨約7年帳蝕90萬元。鰂魚涌君豪峰兩房單位踏入「生約」即降價求售，終以690萬元成交，約6年帳面輸逾300萬元。

市場消息透露，上述麗港城8座低層G室，實用面積約517方呎，已改一房間隔，今年初叫價580萬元放售，其後以每月約1.6萬元租出，原業主仍心急出貨，期間繼續減價，終累減70萬元沽出收租盤，呎價約9,865元。單位於2017年購入，帳面跌價約15%。

另外，君豪峰中層P室，實用面積約384方呎，最初曾叫價1,000萬元，至近期「死約」屆滿，連減兩口價至700萬元，終再減10萬元，並通知租客遷出以交吉形式售出，呎價約17,969元。據了解，原業主2018年一手購入單位，帳面貶值約31%。

御海灣II持貨3年跌32% 新界各區情況相若，並以半新盤樓價跌勢較急。市場消息稱，屯門御海灣II的1座低層單位，實用面積約305方呎，成交價約430萬元，呎價約14,098元，單位短短約3年間，樓價帳面蒸發逾32%。

大型屋苑不再保值。美聯黃錦瀚表示，沙田第一城19座高層A室三房戶，實用面積約451方呎，議價後以600萬元獲承接，呎價約13,304元，原業主2018年以690萬元購入，帳面虧損90萬元。

該行李永康稱，青衣藍澄灣2座高層D室，實用面積約690方呎，三房設計，最初叫價790萬元放售，外區租客由租轉買，終以650萬元買入，呎價約9,420元，原業主則於2021年以750萬元購入，帳面損失100萬元。

內地業主劈600萬沽瓏璽 此外，豪宅市場跌勢更明顯。中原黃家全表示，有內地背景業主持有的西南九龍瓏璽1座高層A室，實用面積約1,463方呎，四房雙套房間隔，另設工人套房，於3個月累劈約600萬元，終以4,000萬元易手，呎價約27,341元，單位於2011年8月以5,189萬元連車位購入，持貨近13年蝕讓沽貨。據了解，上址車位現叫價300萬元放售。

市場消息透露，薄扶林碧瑤灣20座一個單位，市傳連車位以約1,800萬元易手，呎價約1.32萬元，逾6年帳面貶值逾27%。

二手市場跌價成交個案