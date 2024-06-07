股壇MasterMind：恒指料整固後再上 美團短期看俏
港股昨反覆靠穩，恒指由最多升275點，到收市僅升51點，報18,476點。大市連續兩日走勢虎頭蛇尾，再上動力欠奉？美團(03690)季績勝預期，績後應該追揸沽？另一方面，美股繼續「精彩」，納指及標指周三齊破頂，英偉達（Nvidia）亦再創新高，拆股前追唔追得過？本港晶片股又可否搭轉「順風車」？
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，雖然港股連日高開低收，但走勢上仍呈一浪高於一浪，短期阻力在18,600至18,700點。事實上，市場仍然憧憬人行第二季減息降準，若內地經濟現回暖信號，料大市整固後仍有力再上。
另外，美團首季經調整盈利按年升36%，好過市場預期。Kenny指出，公司傳統業務增長強勁，新業務虧損收窄，股價短期可望上試120元，但宜留意其下半年展望，若指引能保持增長，大市氣氛亦配合，股價可進一步向上。
英偉達舜宇宜趁回調入貨
英偉達市值首破3萬億美元，成為全球第二大市值上市公司。不過，據報美國監管機構將對英偉達等企業在人工智能（AI）行業的主導地位展開反壟斷調查。Kenny建議可留意事態發展，但毋須過分擔心。他認為英偉達業務具獨特性，且估值仍便宜，料業績及前景可繼續推升股價。而股份拆細亦影響不大，股價回調反而是上車機會，若低位持貨的投資者則適量減磅食胡。
他又指，外圍同業當炒，有望帶動在港上市的晶片股氣氛，同時可受惠內地大基金三期成立，但留意中資半導體技術仍未算成熟，相關股份只宜在區間炒作，其中，中芯國際(00981)可在16至20元炒波幅上落。
蘋果公司（Apple Inc.）將舉行全球開發者大會，股價已連升多日，相關概念股如舜宇光學(02382)連日受捧。Kenny指，手機設備股未來可受惠AI硬件化概念，舜宇早前股價累跌不少，已反映利淡因素，股價回調是買入機會。
想知道溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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