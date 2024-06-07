股壇MasterMind：恒指料整固後再上 美團短期看俏

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，雖然港股連日高開低收，但走勢上仍呈一浪高於一浪，短期阻力在18,600至18,700點。事實上，市場仍然憧憬人行第二季減息降準，若內地經濟現回暖信號，料大市整固後仍有力再上。

另外，美團首季經調整盈利按年升36%，好過市場預期。Kenny指出，公司傳統業務增長強勁，新業務虧損收窄，股價短期可望上試120元，但宜留意其下半年展望，若指引能保持增長，大市氣氛亦配合，股價可進一步向上。

英偉達舜宇宜趁回調入貨 英偉達市值首破3萬億美元，成為全球第二大市值上市公司。不過，據報美國監管機構將對英偉達等企業在人工智能（AI）行業的主導地位展開反壟斷調查。Kenny建議可留意事態發展，但毋須過分擔心。他認為英偉達業務具獨特性，且估值仍便宜，料業績及前景可繼續推升股價。而股份拆細亦影響不大，股價回調反而是上車機會，若低位持貨的投資者則適量減磅食胡。

想知道溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。