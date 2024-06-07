華市場規模明年料近三千八億

內地茶飲業已形成百家爭鳴的局面，泡沫危機的憂慮油然而生，但仍有研究有信心市場規模將進一步擴大。

據艾媒諮詢去年的調查數據，品類豐富的新式茶飲在疫情期間線下經營損失，但隨着網絡支付技術愈見完善、新式茶飲消費群接受度上升，以及品類不斷創新，相信消費者對新式茶飲的熱情續上漲，預計明年中國新式茶飲市場規模達到3,749.3億元（人民幣‧下同）；2022年規模為2,938.5億元。

89%人每周購買 花費傾向方面，該調查指59.1%中國新式茶飲消費者表示未來消費頻次不變，26.2%的消費者表示消費頻次變高，減少的消費者佔14.7%。其中，未來消費頻次增多的年齡層主要介乎22至40歲之間。

報告分析，新式茶飲消費者購買頻率變高，將為產業發展提供動力。數據顯示，新式茶飲消費者每周購買的佔比達89%，約四成人普遍花費11至20元。

自疫情防控政策放寬後，消費逐步回暖，報告認為新式茶飲投融資市場可望延續2023年的反彈勢頭。而且據國家統計局資料，首季全國居民人均消費支出錄得8.3%的增幅，或會成為內地茶飲行業發展的驅動力。

內地新式茶飲市場規模