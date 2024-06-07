IPO集資廿載最奀 茶飲股生不逢時
茶百道(02555)上市遭遇挫敗，是意味着市場人士看淡茶飲業的前景？還是另有憂慮？外媒分析指出，茶百道今年4月23日首日上市即「潛水」，部分原因是投資者對整體港股市場缺乏信心所致。
港股過去一年投資氣氛低迷，恒生指數去年下跌超過13%，首次公開招股（IPO）市場集資額不足500億元，為逾20年來最低。誠然，香港面對疫後復甦不如預期、中國經濟放緩等對經濟造成打擊，港股難逃一劫。港府因而全力推動盛事，盼能夠進一步提振香港經濟榮景。
快速擴張 品質難監控
針對中國手搖茶產業自身問題而言，光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，茶飲產業入場門檻相對較低，導致競爭加劇。許多企業依靠不斷開新門市來維持收入增長，然而這種策略可能會導致毛利率下降，公司須承擔和門市營運、管理相關的更高成本。另外，知名的茶飲品牌如茶百道、古茗及奈雪的茶(02150)等，都曾傳出過食品安全問題，尤其是行業憑着加盟店模式營運，店舖數量快速擴張，令管理難度大增，品質監控存在挑戰。
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