IPO集資廿載最奀 茶飲股生不逢時

港股過去一年投資氣氛低迷，恒生指數去年下跌超過13%，首次公開招股（IPO）市場集資額不足500億元，為逾20年來最低。誠然，香港面對疫後復甦不如預期、中國經濟放緩等對經濟造成打擊，港股難逃一劫。港府因而全力推動盛事，盼能夠進一步提振香港經濟榮景。