蜜雪冰城進駐低價招徠
中國茶飲品牌「蜜雪冰城」於2023年底正式進軍香港，以9元一杯冰鮮檸檬水作招徠，旺角分店大排長龍，成為一時熱話！
據蜜雪冰城向聯交所遞交的上市申請資料，張洪超及張洪福兄弟1997年在鄭州開設了一家名為「寒流刨冰」，據說當時只用了祖母的數千元，以一台自製的刨冰機開啟了創業之路。該企於2020年曾進行融資，獲得高瓴資本、美團(03690)的投資，當時估值約200億元（人民幣‧下同）。根據福布斯今年初估計，這兩兄弟已進身億萬富翁之列，估計人均淨資產逾10億美元。
目前，蜜雪冰城擁有約3.6萬家門市，當中在內地擁有逾3.2萬間門市，在海外11國或地區有4,000家店，旗下還有一個咖啡品牌。
古茗滬上阿姨申掛牌
另外兩家茶飲品牌古茗及滬上阿姨，也正申請在香港上市。截至2023年12月底止，古茗全年售出約12億杯飲品，商品交易總額（GMV）達192億元，按年上升37.2%，門店共有逾9,000家。截至2023年9月底止首3季，盈利10.02億元，按年飆2.63倍；收入55.7億元，按年升33.86%；毛利率31%，按年增3.2個百分點。
滬上阿姨於截至2023年9月底，在內地共有7,297家門店。截至去年9月底止首3季，盈利3.23億元，按年飆1.88倍；收入按年升54.14%至25.35億元；毛利率31.2%，按年增加4.9個百分點；GMV為71.83億元，按年增加57.7%。
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