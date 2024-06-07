內地茶飲店攻港 有錢途？

愈開愈多競爭激烈 市況唔就股民卻步 起源於台灣的珍珠奶茶熱潮，如今在內地蔚然成風，港人北上消費時都不難發現，茶飲店「每隔幾個舖便有一間」。內地手搖品牌受到熱捧，分店遍地開花，不少品牌都借道來港上市，過去幾年間更造就出幾位億萬富豪！但隨着手搖店愈來愈多，競爭趨向白熱化，上市的品牌愈見擁擠，反而讓投資者卻步。

茶百道一杯500毫升招牌芋圓奶茶的售價約為13元（人民幣‧下同），外媒指其價格水平比內地茶飲均價略低。雖然該企採取低價策略，但據申請上市文件所見其收入年年遞增，2021年收入為36.44億元，2022年為42.31億元，2023年升至57.04億元，3年間淨利潤年複合增長率逾兩成。

福布斯去年曾估算，王霄錕的身家約有108億元，財富主要來自他持約60%的茶百道股份。

散戶唔吼 股價難返「水面」 從收入來看，茶百道的生意大有可為，上市料會得到投資者追捧。但實際上，市場對茶百道的首次公開招股（IPO）反應冷淡，上市前面向散戶投資者發行的股票僅獲得半數認購，而機構投資者的超額認購倍數僅1.1倍。該企於今年4月23日在香港掛牌，惟首日即「破發」，一度跌落10.8港元，較招股價的17.5港元低超過38%，當日收報12.8港元。股價在上市後毫無寸進，曾低見9.63港元，想要回到發行價可說遙遙無期。

茶百道上市以來走勢