印度金融市場恐波動

法盛投資管理所屬投資公司Loomis, Sayles & Company基金經理Ashish Chugh表示，印度大選結果出人意表，但預期今次大選結果不會改變印度在未來幾年成為世界第3大經濟體的進程。

由總理莫迪領導的印度人民黨最終未能大勝，只贏得240席，遠低於過半數門檻所需的272席及票站調查預測，但印度人民黨領導的全國民主聯盟仍合共取得292席，令莫迪成功連任，將展開第3個總理任期。

他指出，過去10年印度人民黨在議會擁過半數席位，擔任執政黨，如今必須與執政聯盟的盟友合作，或導致政策制訂延緩及民粹主義抬頭，不過相信印度人民黨注重經濟增長、有利於投資者的政治議程將會持續。該行料，印度擁有許多結構性增長動力，不論由哪個黨派執政，增長動力仍存，亦由於政府過去大量投資實體和數碼基礎設施，有望繼續推動生產力和經濟增長。

政策勢更重視經濟需求 此外，全球資產管理公司DWS亞太區投資總監吳雙榮表示，印度大選結果對資本市場的短期影響或不盡理想，但印度政策轉向更務實及注重成效的方向，長遠或推動印度更廣泛的社會與經濟發展，預期未來更着重於滿足經濟的根本需求。

該行指，近月印度市場估值居高不下，市場需時消化大選消息，並待7月公布財政預算案，料印度市場未來兩個月將面臨波動，投資者短期內或會繼續將部分資金配置其他亞太市場，分散投資組合，以在印度大選後及財政預算案待公布的不確定時期減低風險。