日央行憂通脹2025年後無法達標

日本央行行長植田和男向日本國會表示，仍在仔細研究3月以來的市場發展，隨着央行着手退出大規模貨幣刺激政策，縮減購債規模是合適的。他又稱，日央行在決定何時以及以多大幅度提高短期利率時將謹慎行事，以免犯下重大錯誤。日圓兌每美元昨日處於156.12，每百日圓兌港元企5算水平。

日央行今年3月結束長達8年的負利率和孳息曲線控制（YCC）政策，擺脫激進的貨幣刺激政策，但承諾繼續每月購買價值約6萬億日圓的國債，以避免3月份的政策轉變引發孳息率突然飆升。市場預計，日央行最快或於下周的貨幣政策會議上討論縮減日本國債購買規模的相關問題。

對加息持謹慎態度 另邊廂，日央行審議委員中村豐明在札幌市發表演講，就貨幣政策的方向性直言：「眼下維持現狀是妥當的」，主要是家庭收支節約意識高漲導致個人消費低迷，2025年度以後的物價上漲率可能低於目標，這暗示了對進一步加息等政策調整的謹慎態度。

鑑於近期物價上漲和工資上漲動向，中村指朝着通脹率持續穩定在2%的目標，但家庭儲蓄率也有所下降，擔心2025年度以後「可能無法達到2%」。他亦關注中小企業的加薪動向，認為當前防止人才流失等消極理由較多，指「對加薪的持續性沒有信心，大企業成果的積極影響仍然較弱」。