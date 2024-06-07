李寧全年淨利潤率料低雙位數
現已「升呢」做國際品牌的中國運動服裝零售股李寧(02331)，獲券商高盛維持給予「中性」的投資評級，目標價23元。昨日該股收報20.6元，無升跌。
高盛指出，李寧的營運指標健康，零售折扣有所改善及庫存處於健康水平，加上公司具有研發能力和擁有強大的產品品牌，而且集團重申其全年收入增長中單位數目標，受銷量增加所驅動，並料全年淨利潤率達低雙位數（約10至14%）。
另一方面，高盛指，李寧的同業安踏體育(02020)過去兩個月面對波動消費環境及惡劣天氣，但管理層對全年收入增長10至15%指引仍充滿信心。而歐文系列加強籃球及全球市場影響力，折扣率及庫存則保持健康，故維持予該股「買入」的投資評級，目標價115元，昨日該股收報87.1元。
屈臣氏擬斥廿億擴充
此外，屈臣氏集團宣布，兩年內投資2.5億美元（約19.5億港元）開設及升級6,000家店舖。該集團去年在亞洲、歐洲及中東等15個市場，投資開設並升級2,200家O+O（線下及線上）店舖，並計劃在今年底前進一步開設及升級超過3,800家店舖。集團上述計劃將提供創新及無縫的顧客體驗，並正於2023至2024年度開設1,200多家新店舖，同時投資升級約4,800家門市，即75%的亞洲店舖將以全新面貌登場，為顧客提供嶄新購物體驗。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：