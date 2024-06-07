李寧全年淨利潤率料低雙位數

高盛指出，李寧的營運指標健康，零售折扣有所改善及庫存處於健康水平，加上公司具有研發能力和擁有強大的產品品牌，而且集團重申其全年收入增長中單位數目標，受銷量增加所驅動，並料全年淨利潤率達低雙位數（約10至14%）。

屈臣氏擬斥廿億擴充

此外，屈臣氏集團宣布，兩年內投資2.5億美元（約19.5億港元）開設及升級6,000家店舖。該集團去年在亞洲、歐洲及中東等15個市場，投資開設並升級2,200家O+O（線下及線上）店舖，並計劃在今年底前進一步開設及升級超過3,800家店舖。集團上述計劃將提供創新及無縫的顧客體驗，並正於2023至2024年度開設1,200多家新店舖，同時投資升級約4,800家門市，即75%的亞洲店舖將以全新面貌登場，為顧客提供嶄新購物體驗。