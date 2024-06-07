Lululemon股價高開9%

首季多賺一成 看好全年盈利 回購增78億 美國上市的加拿大瑜伽運動休閒服品牌Lululemon今年4月28日止第一季收入達222.08億美元，按年升10%，僅略高於預期的21.9億美元；利潤3.21億美元，按年升10.7%；每股盈利2.54美元，也好過預期的2.38美元。雖然首季該企最大市場美洲地區增長似乎停滯不前，但全年業績展望理想，加上宣布將回購規模提高10億美元（約78億港元），刺激股價周四早段曾升逾9%。

內地潛力大 美洲須催谷 期內，美洲地區銷售額增長3%，比去年同期增長17%大幅放緩，同店銷售按年持平；整體邊際利潤率改善20個百分點至57.7%。行政總裁（CEO）Calvin McDonald表示，在中國市場方面，集團目前仍處於早期發展階段，但季內表現非常出色，不論在門店拓展、數碼業務、品牌知名度等方面都有巨大的增長空間；又指該企在國際市場表現強勁，但暗示需在美洲地區做更多工作才能再次在該區實現增長。

在上一季，McDonald表示，該企看到美洲地區消費者動態的變化，但也指出，Lululemon店內產品沒有合適的尺寸和顏色，影響銷售額，而這些問題在第一季仍然存在。

業績指引方面，Lululemon預計今季收入介乎24億至24.2億美元，略低於市場預期的24.5億美元；預計每股盈利介乎2.92至2.97美元，同樣低於市場預期的3.02美元。不過，該企似乎預期下半年情況將漸入佳境，在全年指引方面，預計收入將介乎107億至108億美元，符預期；每股盈利介乎14.27至14.47美元，高於分析師預期的14.11美元。

近年Lululemon面對來自Alo Yoga、Vuori等新興對手的競爭，加上5月集團的首席產品官突於離任，又遭券商降低投資評級，故股價持續受壓，今年以來股價已累跌約40%。

Dollar Tree擬賣產解困 事實上，國際零售品牌不易為！同屬零售商，面對來自沃爾瑪（Walmart）、Target、中國電商拼多多旗下Temu等激烈競爭，加上受累疫後消費習慣變化、高通脹及盜竊猖獗等問題衝擊，美國連鎖「一元店」股Dollar Tree傳正探索各種選擇，包括可能出售或分拆於2015年收購的Family Dollar。該股截至今年2月3日止季度轉蝕17.1億美元，更宣布將關閉Family Dollar品牌的近家分店，如今更尋求將之完全剝離。

Lululemon年內股價走勢