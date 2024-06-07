局勢未明 美或降息 金價上望2650美元

美國上月私人企業就業數據遜於市場預期，進一步加深市場對美國聯儲局今年減息的預期，連同美國國債孳息率下跌，推高國際金價，現貨金及紐約8月期金一度升約0.8%。不過，有分析認為，聯儲局今年仍有機會減息，加上中東局勢持續不明朗，料金價下半年可升至每安士2,650美元水平。

現貨金昨日曾漲0.83%，見2,374.89美元，而紐約8月期金亦一度升0.79%，高見2,394.45美元。

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，自中東局勢加劇後，金價年初以來已累升13%，徘徊在每安士2,300美元的心理關口見支持，中線預料金價在下半年出現小幅回吐，其後可升至2,650美元水平。

以太幣ETF美上市取決發行商 至於被喻為「數碼黃金」的加密貨幣方面，美國證券交易委員會（SEC）上月批准納斯特、芝加哥期權交易所（CBOE）和紐約證券交易所上市現貨以太幣交易所買賣基金（ETF）的申請。SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）表示，有關ETF何時能開始交易，很大程度取決於發行商對SEC的詢問做出多快的回應。

在ETF開始交易之前，SEC仍需批准ETF發行商的註冊聲明，其中詳細披露投資者訊息。亨斯勒指，這些註冊人會主動對他們收到的意見做出回應，但回應程度如何，取決於他們。同時提醒，大部分加密貨幣都不符合受監管資產類別的「基本揭露要求」，沒有依法提供必要的資訊披露，投資者在缺乏關鍵資訊的情況下，無法做出明智的投資決策。

比特幣昨日企穩在每枚71,000美元樓上，而以太幣則在3,840至3,850美元水平反覆。