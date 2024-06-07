沙特7月銷往亞洲原油減價

沙特阿拉伯據報將阿拉伯輕質原油銷往亞洲的7月官方售價，較中東地區阿曼與杜拜均價每桶溢價2.4美元，意味較6月每桶售價減0.5美元，是5個月來首次下調，接近市場預期的價格下限；而向亞洲客戶銷售的其他等級原油官方售價則下調0.4至0.6美元。

分析指出，沙特調低銷往亞洲的原油售價，凸顯石油出口國組織（OPEC）面對的壓力，包括來自非OPEC產油國供應增長強勁，以及全球經濟面臨逆風打擊需求。亞洲市場佔沙特原油出口的82%。

外媒報道，沙特阿美同時調高銷往西北歐的原油售價，阿拉伯輕質原油官方售價較布油溢價3.1美元，較6月售價高一美元；對西北歐和地中海地區其他油品官方售價全面提高一美元；對美國的官方售價則維持在6月水平。

巴郡能源夥西方石油攻鋰 另一方面，消息指有「股神」之稱的巴菲特重倉的西方石油，與巴郡能源公司（BHE）宣布成立合資企業，合作測試及部署從地熱鹽水中提取鋰的技術，而地熱鹽水是被抽到地球表面並用於發電的熱鹹水，藉此加注投資新能源汽車產業鏈的上游關鍵材料鋰。

BHE旗下BHE可再生能源公司（BHE Renewables）在美國加州帝王谷（Imperial Valley）營運10座地熱發電廠，生產345兆瓦的清潔能源，設施每分鐘可處理5萬加侖的富鋰鹽水。至於西方石油公司子公司TerraLithium則擁有直接提鋰（DLE）的技術專利，能夠將富鋰鹽水轉化為高純度鋰。若測試成功，BHE Renewables擬在帝王谷興建商業鋰生產設施，而該合營未來擬擴展業務至其他地區。