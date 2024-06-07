諾獎得主抨切斷與華聯繫乃嚴重倒退

以美國為首的西方陣營不遺餘力推動能源轉型，卻不想有關物資的供應被中國「卡脖子」，遂見飽讀經濟理論、曾任聯儲局主席的美國財長耶倫也以「供應鏈朋友圈」為名行中美脫鈎之實。諾貝爾經濟學獎得主斯彭塞（Michael Spence）公開批評，切斷與中國的聯繫是嚴重倒退。

23年前，斯彭塞曾與耶倫的丈夫分享諾獎獎金，近年亦多次勸喻西方對華須保持平衡。他最近表示，全球綠色能源轉型涉及海量投資，但考慮發達國家的債務水平，以及中國已在太陽能、電池技術和純電動車等「明顯領先」，除非「找到另一條前進的道路」，否則應利用中國創造的有形和無形資產，若為保護就業或個別行業而切斷與中國的聯繫，將造成嚴重退步。

早前已有傳隆基在馬來西亞的太陽能組件廠本周起逐步停產，越南電池廠全部停工。隆基僅稱，持續對全球基地工廠的數碼化升級和技術改造，故出現不同區域基地的生產計劃調整，但坦言價格變化（暴跌）、貿易政策調整等多重影響下，太陽能企業面臨一定的經營挑戰。

隆基昨公布擬發行最多100億元人民幣的債券，用途包括償還有息負債和項目建設等。

華府和歐盟不乏經濟幕僚，針對中國新能源的貿易壁壘仍添磚加瓦，可見斯彭塞之流在他們眼中如同無物，中國處於百年變局只能另闢蹊徑，拓展中東路線成戰略之一。