歐央行5年首減息

3大政策利率降0.25厘 Euro兌港元重上8.5關 七大工業國集團（G7）中的德國、法國和意大利跟隨加拿大步入減息周期。歐洲央行周四一如預期，下調3大政策利率0.25厘，為5年來首次，存款利率、主要再融資操作（MRO）利率及邊際貸款利率（MLF）分別降至3.75厘、4.25厘及4.5厘。不過，議息聲明刻意避免「放鴿」，歐元兌港元立即重上8.5關。

歐央行稱，去年9月凍息以來，緊縮的貨幣政策令需求降溫，通脹經已回落超過2.5個百分點，撇除價格波動的「基本通脹」亦有所緩和。

剛出爐的歐陸經濟數據亦可佐證，如歐元區經濟龍頭德國的工廠訂單，4月份按月跌0.2%，跟預期回升0.6%相反，3月份數值亦由原先跌0.4%大幅下修至0.8%，連跌3個月；同月歐元區零售銷售按月跌0.5%，遠遜預期，按年則持平，令3月的升勢曇花一現，其中意大利按月意外跌0.1%，按年計則跌1.9%。

調高今明年核心通脹預測 然而，歐央行不但強調「決心令通脹回落至2%的中期目標……為此將會維持足夠緊縮性的政策利率」，又直言「沒有既定的息口路徑」，繼續依數據辦事，議息時尤其會看最新的經濟和金融數據、基本通脹動態、幣策傳導是否到位。

更關鍵的是，該行認為，由於薪酬漲幅依然高企，物價上漲壓力猶存，預計明年通脹都會超過2%的目標，已重新調高今年和明年撇除能源和食品價格的核心通脹預測，分別至2.8%及2.2%。

拉加德：難斷定進降息周期 如是者，10年期德國國債孳息率升幅在議息結果公布後急擴至最多0.056厘，高見2.571厘，跟同年期美國國債的息差收窄，歐元兌美元一度突破1.09大關，高見1.0903，漲0.29%。歐央行昨亦落實緊急抗疫購債計劃（PEPP）下的證券持倉規模，下半年平均每月縮75億歐元。

行長拉加德於記者會上甚至稱，不能斷定歐央行進入減息周期，「雖然很大機會，但一切看數據」，指出口和服務業令經濟持續復甦，工資增長之後會有所回落，「但不容易」，預計通脹明年下半年始回到政策目標。

展望下半年匯市，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，儘管美國整體通脹走勢向下，但距離聯儲局2%的目標仍有一段距離，因此當局或需維持高息一段時間，預期美國今年底會減息一次，減0.25厘。

然而，鑑於美國就業數據有轉差迹象，且將減息，她認為，美匯指數橫行偏弱趨勢逐漸形成，下半年將徘徊102至107，若維持105.5以下，或下試102，建議留意歐元、英鎊和澳元。歐央行今年減息次數不會過多，歐元兌美元如升越1.09，中線不排除上試1.12，即兌8.73港元。

曾任英倫銀行貨幣政策委員的彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長波森繼續其「不排除美國掉頭加息」的另類預測，認為聯儲局需考慮明年加息0.75厘，推論依據是一旦特朗普重奪白宮，實踐其關稅及邊境移民政策，可使各行各業遭遇勞動短缺及瓶頸，推動通脹大幅攀升。

歐洲央行最新經濟預測 歐元兌港元走勢