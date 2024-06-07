安寧不續租中環時裝旗艦店

安寧昨日發出的通告指出，就續租位於中環的詩韻（SWANK）旗艦店已與業主進行磋商。經考慮（其中包括）中環店的租用成本（基於集團能夠獲得的最佳租金率）以及詩韻的業務計劃和業績，董事局認為，為符合公司及其股東的最佳利益，集團不應續租中環店，而該舖現有租約將於今年9月30日屆滿。

去年零售業務蝕逾千萬 集團補充，將繼續經營詩韻香港餘下的實體零售店舖，並將持續監察及評估奢華時裝零售市場的狀況以及優化詩韻的表現。

資料顯示，詩韻早於1955年已在香港從事高級時裝銷售，在香港經營多品牌店及獨立專門店。詩韻的旗艦店設於中環中建大廈，另於尖沙咀及香港仔設有分店。於2023年度，安寧的零售時裝及飾物業務錄得經營虧損1,031萬元。