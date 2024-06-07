美麗華酒店入住率逾90% 收入回復高峰期近九成

他又指，近期內地個人遊城市增加，深中通道亦快要通車，連接深圳灣到香港只需約一小時車程便到達市區，相信有利旅客人數上升，帶動香港的經濟；加上香港政府今年大搞盛事，對經濟的成效會慢慢展現。

擴個人遊城市吸長途客 事實上，本次新增的個人遊城市相對香港比較長途。集團首席營運總裁陳宗彝曾稱，短途客對酒店業「唔係好重要」，一般消費旅遊、感受城市的人無必要過夜，而今次新增的長途客，相信消費力較高，例如山西出名多煤礦老闆。

陳又表示，5月和6月是酒店業傳統淡季，增加個人遊城市是「及時雨」，新措施對提振酒店業有作用，強調本港的酒店有1.7萬間空房，有足夠接待力。

至於香港人北上消費蔚然成風，李家誠指，旗下商場商舖一直有做租戶組合調整，收租率保持九成以上，加上收入回復，「我睇到影響唔大」。

美麗華去年收入為25.52億元，按年上升84.7%；股東應佔溢利為9.77億元，按年上升103.5%。該公司去年收租業務收入為7.95億元，按年下跌0.6%，分部業績為6.7億元，按年跌0.9%。業績上升，主要是靠酒店及服務式公寓業務收入大升超過82%至5.81億元，以及旅遊業務收入升8.8倍至8.96億元撐起。該股昨日收報10.14元，升0.19%。