蔚來上季虧損擴至49億
內地電動車市場「內捲」（非理性競爭）問題嚴重，看「造車新勢力」蔚來(09866)上季業績便知一二。這家車企縱然於去年獲沙特阿拉伯資金注資，惟自身經營問題仍未如人意。公司截至今年3月底止首財政季度，按非公認會計準則（Non-GAAP）之經調整淨虧損為49.03億元（人民幣‧下同），按年及按季分別擴大18.14%及2.11%。消息拖累蔚來美股周四早段曾跌10.05%，折合港元後相當於較香港收市價低10.14%。
蔚來上季收入錄99.08億元，遠遜預期的107.5億元，按年跌7.19%，按季更倒退42.06%。其中，車輛銷售減至83.81億元，按年及按季各挫9.14%及45.71%。至於首季度集團汽車銷量為30,053輛，按年跌3.2%、按季跌39.9%。
比亞迪擬千億拓智駕
毛利率方面，該企上季表現為4.9%，較去年同期的1.5%高，惟低過去年第四季的7.5%。管理層解釋主要是因造車利潤率下跌所致。期內之汽車毛利率為9.2%，按季跌2.7個百分點，按年則升4.1個百分點。
另邊廂，同業比亞迪股份(01211)董事長王傳福於股東大會表示，目前公司在智能駕駛領域的工程師團隊已接近5,000人，未來公司將在智能駕駛領域投入1,000億元人民幣，聚焦包括生成式人工智能（Generative AI）、大模型等在內的智能駕駛技術研發。
吉利控股集團董事長李書福表示，吉利汽車(00175)擬將更多品牌車型導入馬來西亞寶騰汽車，提升當地的汽車供應鏈競爭力。他又指，馬來西亞的汽車供應鏈成本目前比中國高出30%，較泰國高出逾10%，加上馬來西亞汽車市場規模不大，所以導致當地汽車成本居高不下，造就該國成為吉汽「出海」的首選，並希望將寶騰汽車產能從10幾萬輛提升至50萬輛，實現大部分零件的國產化和本地化。
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