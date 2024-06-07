蔚來上季虧損擴至49億

蔚來上季收入錄99.08億元，遠遜預期的107.5億元，按年跌7.19%，按季更倒退42.06%。其中，車輛銷售減至83.81億元，按年及按季各挫9.14%及45.71%。至於首季度集團汽車銷量為30,053輛，按年跌3.2%、按季跌39.9%。