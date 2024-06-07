人行料續補水 A股照跌

今年上半年進入倒數階段，內地銀行面臨季末考核，疊加政府債發行維持高位，對6月資金面的擾動也會增加。不過，官媒引述專家意見指，6月資金面大幅收緊的可能性不大，中國人民銀行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。不過，昨日內地股匯兩市繼續受壓，滬綜指收跌0.54%，報3,048點，為4月底以來低位。

年內逾百內企被警示風險 內媒統計，今年截至本周一止已有逾百家A股公司被實施風險警示，超過去年同期，建議投資者加強風險意識。中證監就此回應指，今年已有33家A股觸及退市標準，料短期內退市公司不會明顯增加。監管層加大資本市場規範力度為大趨勢，滬深股市昨日午後跌幅明顯擴大，深成指收跌0.57%，深圳創業板指數亦挫0.71%。兩市主板成交額卻回升至8,459億元（人民幣‧下同），外資透過滬深股通淨買入67.73億元。

匯市方面，由官方開出的人民幣中間價昨報7.1108兌每美元，按日跌11點子；在岸人民幣昨午4時30分收報7.2473，亦連跌兩日。離岸人民幣就低見7.2645，每百港元兌約93.01元人民幣。

下周招標50年期特別國債 中國財政部收市後公布，定於下周五招標發行總額350億元的50年期超長期特別國債。票面利率將透過競爭性招標確定，本息兌付日期方面，從6月15日開始計息，每半年支付一次利息。

同時，人行昨進行20億元的7天期逆回購，即單日淨回籠2,580億元，「收水」規模續創近一個月單日新高，連續兩日大額「收水」共5,060億元。惟光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向官媒稱，人行根據市場流動性及短期擾動因素情況，重新開始小額的逆回購操作，有助於保持資金面基本平穩。業界人士估計，本月底人行可能會加大公開市場操作力度。

另外媒調查顯示，推算6月人行政策利率降息的受訪機構按月略增，但佔比仍不足10%；且預期上半年末之前降低存款準備金率的機構亦見回落。